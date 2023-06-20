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НовостиПолитика20 июня 2023 8:28

Подполковник Дэвис: ВС РФ способны освободить Одессу и Херсон после разгрома ВСУ

Он добавил, что подготовка западных стран не помогла ВСУ в наступлении
Роман ПОЛОСИКОВ
Подполковник Дэвис: ВС РФ способны освободить Одессу и Херсон после разгрома ВСУ

Подполковник Дэвис: ВС РФ способны освободить Одессу и Херсон после разгрома ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После разгрома подразделений Вооруженных сил Украины, российские войска способны освободить Одессу и Херсон. Такое заявление сделал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

— После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу, — заявил Дэвис.

Помимо этого он подчеркнул, что подготовка украинских бойцов в западных странах не помогла ВСУ в организации успешного наступления. Эксперт считает, что украинские подразделения совершали одни и те же ошибки, что и приводит к уничтожению их вооружения и живой силы.

Владимир Путин заявил, что потери ВСУ при наступлении составляют десять к одному по отношению к российским. Также они уже потеряли 54 танка с начала наступательных действий.