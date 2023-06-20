СВР призвала сотрудников украинских дипмиссий приезжать в Москву

СВР от имени главы ведомства Сергея Нарышкина призвала сотрудников украинских дипмиссий приезжать в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба внешней разведки (СВР) России обратилась к сотрудникам украинских дипломатических миссий с призывом приезжать в Москву. Ведомство пообещало, что в столице РФ им будет гарантирована безопасность.

В частности, обращение от имени главы СВР Сергея Нарышкина адресовано работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за границей.

«Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву», - сказано в сообщении ведомства.

В заявлении подчеркивается, что сотрудникам украинских дипмиссий, а также членам их семей будет гарантирована безопасность в столице России.

В СВР пояснили, что в ведомство поступает информация о масштабных чистках, которые проходят в загранучреждениях Украины. По данным службы, они направлены на выявление нелояльных киевскому режиму сотрудников. Таких работников находят и возвращают на родину, уточнили в российской разведке.

Ранее Нарышкин заявил, что все больше украинских чиновников не поддерживают политику Киева. Он добавил, что сейчас все больше должностных лиц и политиков не видят будущего у страны при сложившемся курсе. По словам Нарышкина, множество дипломатов из Украины не хотят возвращаться туда из командировок, поскольку у них нет желания иметь что-либо общее с подобным режимом.