Шадаев заявил, что никаких планов ограничивать мессенджеры для личного общения нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев прокомментировал, могут ли быть ограничения личного общения в российских мессенджерах.

По словам Шадаева, никаких подобных планов по введению ограничений в России сейчас нет.

"Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", - сообщил во время форума "CNews Forum Кейсы 2023".

При этом в ведомстве идут обсуждения с Минпромторгом РФ возможного запрета параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. По словам Шадаева, такое обсуждение не касается iPhone и в настоящее время оно находится на начальном этапе.

Также Максут Шадаев заявил о том, что уехавшие айтишники сами начали возвращаться в Россию, и для этого даже не потребовалась реализация специальной программы.