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НовостиОбщество20 июня 2023 8:40

Шадаев заявил, что никаких планов ограничивать мессенджеры для личного общения нет

Глава Минцифры сообщил об этом на форуме "CNews Forum Кейсы 2023"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шадаев заявил, что никаких планов ограничивать мессенджеры для личного общения нет

Шадаев заявил, что никаких планов ограничивать мессенджеры для личного общения нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев прокомментировал, могут ли быть ограничения личного общения в российских мессенджерах.

По словам Шадаева, никаких подобных планов по введению ограничений в России сейчас нет.

"Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", - сообщил во время форума "CNews Forum Кейсы 2023".

При этом в ведомстве идут обсуждения с Минпромторгом РФ возможного запрета параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. По словам Шадаева, такое обсуждение не касается iPhone и в настоящее время оно находится на начальном этапе.

Также Максут Шадаев заявил о том, что уехавшие айтишники сами начали возвращаться в Россию, и для этого даже не потребовалась реализация специальной программы.