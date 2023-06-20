Байден заявил, что занимается внешней политикой США 207 лет

Джо Байден пошутил, что занимается внешней политикой вот уже 207 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден заявил, что занимается американской внешней политикой вот уже 207 лет, и разбирается в ней не хуже бывшего госсекретаря Соединенных Штатов и "патриарха международной политики" Генри Киссинджера.

"Я скажу вам нечто возмутительное. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из живущих, включая Киссинджера. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь, последние 207 лет", - пошутил Байден во время выступления перед группой доннеров в Калифорнии. Слова главы Белого дома приводит агентство Bloomberg.

Напомним, Джо Байдену 80 лет. Он вступил в должность президента США в январе 2021 года от Демократической партии, став самым пожилым человеком на высшем государственном посту в Штатах.

Ранее Байден попал в очередную неловкую ситуацию, на этот раз на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте. В конце своего выступления американский лидер сказал фразу "Боже, храни королеву", которая относится к британской монархии.

Не так давно Байден оконфузился перед телекамерами на церемонии выпуска академии ВВС США, упав на ровном месте после рукопожатия с одним из выпускником.