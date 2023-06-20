Суд дал шесть лет колонии командиру сгоревшего в 2019 году в Шереметьево самолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Химкинский городской суд Московской области во вторник, 20 июня, огласил приговор командиру Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову по делу о жесткой посадке самолета в аэропорту Шереметьево, при которой погиб 41 человек. Мужчина получил шесть лет колонии-поселения.

«Суд постановил признать Евдокимова виновным по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», - цитирует судью ТАСС.

Решением суда Евдокимову также запрещено в течение трех лет управлять воздушным судном. Помимо этого, суд удовлетворил иск двоих потерпевших на сумму в 1,5 млн рублей каждому.

Напомним, инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате пожара погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Тогда Евдокимов выполнял плановый рейс по маршруту Москва—Мурманск, но через 27 минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок на борту.

Позже СК РФ предъявил обвинение Евдокимову по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Летчик свою вину не признавал. Следствие, в свою очередь, рассматривало несколько версий произошедшего, включая отказ техники, плохую погоду, а также недостаточную квалификацию пилотов.