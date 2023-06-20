Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала

Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить 32 канала с фейками о российской армии в зоне проведения специальной военной операции.

Мессенджер Telegram признан виновным по статье 13.41 части второй КоАП РФ. В этой статье говорится про неудаление владельцем сайта контента или интернет-страницы в том случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом РФ.

Мировой судья Тимур Вахрамеев в засе судебного участка Таганского района объявил о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей, передает ТАСС.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Вашингтон занимается вербовкой россиян через Telegram. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные действия со стороны ЦРУ не останутся без ответа.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России