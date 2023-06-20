МИД КНР: Пекин приветствует присоединение к БРИКС новых членов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай положительно относится к присоединению к БРИКС новых государств. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам Мао Нин, власти Китая привержены процессу расширения и присоединения к группе еще большего количества стран.

"Китай привержен продвижению процесса расширения и приветствует скорейшее присоединение к семье БРИКС как можно большего числа партнеров-единомышленников", - заявила она.

Кроме того, по ее мнению, расширение блока можно назвать политическим консенсусом пяти стран БРИКС.

"Страны БРИКС являются важной площадкой для сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Эти государства всегда были привержены защите многополярности, активному продвижению реформы системы глобального управления, и усилению представительства и голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - заявила представитель МИД Китая на брифинге.

Помимо того, представитель МИД КНР Мао Нин заявила о том, что власти Китая вместе со странами Африки и другими государствами готовы оказать содействие в решении украинского конфликта.