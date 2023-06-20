Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 8 июня 2023 года Фото: REUTERS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2023 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 77 долларов за баррель. Это, согласно данным графика торгов, произошло впервые с 8 июня текущего года.

По состоянию на 12:14 по московскому времени, стоимость нефти на мировом рынке выросла на 1,33%. Через 10 минут рост цены Brent замедлился и составил 1,25%.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Россия заработала миллиарды долларов на продаже нефти, несмотря санкции, введенные странами Евросоюза. Так, по данным газеты Express, российская нефтяная промышленность «сопротивляется» давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что страна постепенно «слезает с нефтяной иглы» и в целом подобная тенденция уже набирает обороты.