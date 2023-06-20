Суд впервые оштрафовал Viber за фейки про российскую армию

Viber получил свой первый штраф за фейки про СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Viber по делу о фейках про российскую армию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Мировой судья Тимур Вахрамеев в засе судебного участка Таганского района объявил, что Viber получил административный штраф в размере одного миллиона рублей, передает "РИА Новости".

Отмечается, что в течение года в адрес Viber было направлено шесть предупреждений от Роскомнадзора с требованием удалить контент с недостоверной информацией про российские войска в зоне СВО.

Ранее сегодня сайт KP.RU писал о том, что суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить 32 канала с фейками, а также выписал штраф компании Wikimedia Foundation в размере 1,5 млн за неудаление видеоролика о зацеперах. Для "Википедии" это уже 12-й по счету штраф в России, общая сумма которых превышает 17 млн рублей.