Звонки с неизвестных номеров больше не потревожат: В WhatsApp появились новые функции безопасности

В WhatsApp появилась функция отключения звука при звонках с неизвестных номеров Фото: Shutterstock

В WhatsApp добавили новые функции безопасности. Одна из них позволит пользователям делать беззвучными звонки с неизвестных номеров. Об этом рассказали в официальном блоге мессенджера.

— Две новые функции, уже доступные пользователям: «Отключение звука для неизвестных номеров» и «Проверка конфиденциальности», — говорится в публикации.

Отмечается, что возможность делать звонки с неизвестных номеров позволит автоматически фильтровать спам, звонки мошенников и незнакомых людей. Во вкладке «Звонки» потом можно будет посмотреть, не было ли там важных.

С функцией «Проверка конфиденциальности» пользователей мессенджера будут уведомлять о способах защиты и подобрать подходящий для себя уровень конфиденциальности.

Ранее в WhatsApp появилась возможность редактирования своих сообщений в течение 15 минут. Пока она доступна только в тестовом режиме, но разработчики обещают, что скоро функция станет доступна для всех.