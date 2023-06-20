Губернатор Глеб Никитин: «Нам удалось главное — сделать регион важным туристическим центром страны»

Фото: Никита Духник

Свои предложения специалисты представили на стратегической сессии «Культура и туризм как фактор развития территорий», которая состоялась в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

«За последние пять лет я не раз убеждался, как много в Нижегородской области талантливых, творческих, неравнодушных людей, болеющих за свое дело. В 2018 году мы вместе работали над планами развития региона. Много было предложений в сферах культуры и туризма. Нам удалось главное — сделать регион важным туристическим центром страны, показать людям, что здесь интересная и яркая жизнь. Сейчас важно не потерять этот импульс, выработать новые идеи и предложения», — определил задачу Глеб Никитин перед началом сессии.

Фото: Никита Духник

Заместитель губернатора Олег Беркович напомнил, что за последние пять лет в ходе реализации стратегии развития региона был воплощен ряд масштабных проектов в сферах культуры и туризма. Отремонтировано порядка 330 учреждений культуры, построено свыше десятка новых, для 69 учреждений закуплено современное оборудование. Среди реализованных проектов — пакгаузы на Стрелке, которые признаны лучшим креативным пространством России в 2022 году, и возрождение сцены-ракушки в Александровском саду. Нижегородская область добилась значимых результатов в сфере развития туризма в целом и вошла в топ-5 туристических регионов России.

В ходе стратегических сессий эксперты разработали 12 новых проектов и предложили включить их в обновленную стратегию развития.

«Были озвучены совершенно реальные, конкретные идеи от абсолютных профессионалов в отрасли, которые глубоко ее понимают, знают все проблемы. В первую очередь, я бы выделил создание краеведческого музея. Он очень нужен. Еще отмечу направление по расширению программы «Филармония — школьникам», привлечение к ней других культурных учреждений, чтобы культура приходила в каждую школу. Это важно для ребят», — подытожил Олег Беркович.

Фото: Никита Духник

Помимо этого было предложено решать проблему дефицита кадров путем создания профильных классов в школах, новых площадок для переподготовки сотрудников музеев и предприятий НХП, а также специализированных кафедр в вузах. Для развития музейной деятельности инициирована организация специализированного музейного совета, который призван заниматься комплексным развитием музеев региона. Интересным направлением, по мнению экспертов, может стать организация музея истории нижегородского Поволжья.

«У нас очень много уникальных музейных фондов и экспонатов. Мы должны бережно относиться к нашей культуре, чтобы ничего не потерять и правильно все сохранить. На это направлено предложение экспертов по созданию фондохранилища. Есть идеи, которые можно реализовывать прямо сейчас, не дожидаясь изменений в стратегии. Например, мне понравился проект создания туристических маршрутов «Люди едут к людям». Это не только про туризм, это про развитие нашей глубинки. Мастера народных промыслов и ремесел вместе с инициативными группами в больших и малых населенных пунктах могут создавать уникальные туристические маршруты, а мы им поможем», — сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председатель экспертного совета по реализации стратегии развития региона Ольга Щетинина.

КСТАТИ

С целью актуализации стратегии развития Нижегородской области с 20 июля по 1 сентября запланированы 700 встреч с жителями региона. В результате анализа этих предложений будут выработаны предложения, которые войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе. 31 августа 2023 года в Нижнем Новгороде состоится большой форум «Вместе мы можем больше». Здесь инициативы представят нижегородцам и губернатору Глебу Никитину.