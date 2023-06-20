Песков: Путин открыт к диалогу по Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по украинскому кризису, однако текущая позиция самого Киева не дает стабильной почвы для таких переговоров.

«Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам», - заявил представить Кремля, отметив, что «весьма и весьма продуктивный разговор» пройдет в субботу, 20 июня, с африканской делегацией, уточнив также, что данный диалог будет продолжаться.

Тем не менее пресс-секретарь российского лидера также указал и на «потенциальную результативность» подобного диалога. По его словам, при сохранении позиции, которую на данный момент занимает Киев, «и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров».

Напомним, ранее лидеры ряда африканских стран договорились о том, что они будут взаимодействовать с президентами России и Украины по вопросу украинского конфликта. Как заявили в Кремле, часть идей Африки по урегулированию может быть реализована.