Шойгу заявил, что форум «Армия-2023» планируют посетить делегации более 40 стран

Шойгу заявил, что форум «Армия-2023» планируют постетить делегации из более 40 стран Фото: Министерство обороны РФ

На международный военно-технический форум «Армия-2023» свои делегации готово послать 41 иностранное государство. Об этом рассказал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании ведомства.

— Для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества, — добавил Шойгу.

Он также подчеркнул, что для успешной работы форума необходимы скоординированные действия органов военного управления и всех участвующих органов. Обеспечение безопасности на мероприятии будет взято на особый контроль.

Сам форум пройдет с 14 по 20 августа в Кубинке.

Напомним, что в прошлом году международный форум «Армия-2022» принял 19 министров обороны из разных стран, а также 80 зарубежных делегаций. Свою продукцию двойного назначения представили 32 компании из шести разных стран.