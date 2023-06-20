В Совфеде поддержали законопроект об освобождении бойцов СВО от уголовной ответственности Фото: Александр КОЦ

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержали законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО, заключивших контракт с Минобороны РФ в период мобилизации или военного положения.

Законопроект устанавливает гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности контрактников, служащих в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Проект подразумевает то, что совершившие преступление небольшой и средней тяжести и призванные на службу или заключившие контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности с момента увольнения со службы или получения госнаграды.

Ко второму чтению комитет думы поддержал поправки и определил, что освобождаться от ответственности не будут граждане, которые осуждены за содействие в террористических актах или организациях, за шпионаж, захват заложников и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Также исключением будет совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей, сообщает ТАСС.

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