Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает информацию о Буданове и Залужном Фото: REUTERS

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский скрывает данные о судьбах руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.

«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых», - напомнил Соскин в своем YouTube-блоге.

По мнению Соскина, это говорит о том, что президент Украины лжет, когда говорит о том, что и Буданов, и Залужный продолжают работать.

«Всему, что говорит Зеленский, не стоит верить, он лишь играет роль», - считает экс-советник Кучмы.

Он призвал украинского лидера показать обоих мужчин, раз они живы.

Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом. Однако доклад Залужного был отменен по просьбе украинской стороны.

В свою очередь, источник в российских силовых структурах ранее заявлял о том, что генерал был ранен при ракетном ударе ВС РФ. Сообщалось, что Залужному провели трепанацию черепа, и он не сможет исполнять свои обязанности.