Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает информацию о Буданове и Залужном
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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский скрывает данные о судьбах руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.
«Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых», - напомнил Соскин в своем YouTube-блоге.
По мнению Соскина, это говорит о том, что президент Украины лжет, когда говорит о том, что и Буданов, и Залужный продолжают работать.
«Всему, что говорит Зеленский, не стоит верить, он лишь играет роль», - считает экс-советник Кучмы.
Он призвал украинского лидера показать обоих мужчин, раз они живы.
Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом. Однако доклад Залужного был отменен по просьбе украинской стороны.
В свою очередь, источник в российских силовых структурах ранее заявлял о том, что генерал был ранен при ракетном ударе ВС РФ. Сообщалось, что Залужному провели трепанацию черепа, и он не сможет исполнять свои обязанности.