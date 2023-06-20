Премьер Моди: Индия выступает за мир на Украине

Нарендра Моди Фото: REUTERS

Премьер-министр Нарендра Моди, который 21-24 июня 2023 года посетит США с государственным визитом, прокомментировал отношение его страны к украинскому кризису.

Как заявил глава индийского правительства, Нью-Дели не занимает нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта, а выступает за мир, соблюдение международного права, а также суверенитета, поддерживая все попытки добиться мирного урегулирования.

«Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США. Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание. Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир», - сказано индийский премьер в интервью The Wall Street Journal, комментируя критику западных стран относительно отношений Нью-Дели и Москвы на фоне спецоперации.

Напомним, ранее в Кремле заявили о большом потенциале сотрудничества России с Индией, а также Китаем и Ираном, отметив, что нужно привыкнуть к «непростым партнерам».