Песков заявил о необходимости вести "в тишине" работу по обмену пленными с Киевом

Песков заявил, что тема обмена военнопленными не должна обсуждаться публично Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тема обмена военнопленными с Киевом является достаточно чувствительной, такая работа должна вестись "в тишине", без публичных комментариев. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков на брифинге с журналистами заявил, что не хотел бы комментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах Киева добиться обмена 22 участников батальона "Азов"*.

"Она (тема) достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее KP.RU писал о том, в конце мая два боевика националистического батальона "Азов"*, взятые в плен российскими военными, получили по 25 лет колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей в Мариуполе.

* Запрещенная в России террористическая организация