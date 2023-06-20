Apple впервые грозит штраф в России за неудаление запрещенной информации Фото: REUTERS

На американскую компанию Apple составлен протокол об административном правонарушении за отказ удалять запрещенного в России контента. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в судебном участке № 422 Таганского района города Москвы.

Протокол был составлен по статье 13.41 ч 2 КоАП Российской Федерации. По данной статье в отношении компании Apple протокол составлен впервые, что предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллиона рублей.

Напомним, в конце февраля этого года Apple заплатила 906 миллионов рублей штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу «Лаборатории Касперского», которое касалось монополизации на рынке распространения приложений для iOS. При этом, как писал сайт KP.RU, при задержании выплаты этого штрафа, компании грозило его удвоение.