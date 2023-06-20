Нарышкин: в загранучреждениях Украины идут чистки для выявления нелояльных сотрудников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В заграничных учреждениях Украины проходят "чистки", с помощью которых выявляются нелояльные сотрудники и их досрочное возвращение на родину. Об этом стало известно из сообщения пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

"В загранучреждениях Украины проходят масштабные "чистки", направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о том, что все больше украинских чиновников не поддерживают политику Киева. По его словам, далеко не все представители истеблишмента и госаппарата Украины готовы участвовать в уничтожении собственного государства.

По словам Нарышкина также, на данный момент сейчас все больше должностных лиц и политиков не хотят поддерживать режим Киева и не видят будущего у страны при нынешнем политическом курсе.