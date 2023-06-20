Мужчина зарезал девушку в центре Кызыла, перепутав ее со знакомой

СК задержал мужчину, зарезавшего девушку в центре Кызыла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который зарезал девушку напротив здания правительства республики, перепутав ее со своей знакомой. Об этом проинформировало следственное управление СК по Туве.

По информации KRSK.KP.RU, что подозреваемого задержали практически сразу после случившегося. Им оказался 36-летний местный житель, который состоит на учете в психиатрическом учреждении.

Следователи отметили, что в момент нападения на прохожую, который было 23 года, мужчина был трезв. Как выяснили в следственном управлении, задержанный перепутал убитую со своей знакомой.

СУ СК возбудил уголовное дело об убийстве. Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 50-летний мужчина зарезал 49-летнего знакомого на глазах у прохожих. Он ехал по Бульвару Интернациональному, в какой-то момент заметил своего знакомого. Но останавливать машину не стал, а, наоборот, надавив на газ, намеренно наехал на него. После чего мужчина выбежал из автомобиля и устроил поножовщину.