Москалькова сообщила о возвращении из украинского плена более 30 белгородцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова во вторник, 20 июня, рассказала, что более 30 жителей Белгородской области были возвращены из украинского плена.

«На сегодняшний день более 30 белгородцев вернулись в свои семьи», - сообщила журналистам уполномоченный по правам человека.

Она добавила, что последний обмен состоялся совсем недавно.

«В числе 94 человек был один из Белгородской области», - уточнила Москалькова.

Сайт KP.RU писал о возвращении в марте этого года на родину 90 российских военнослужащих, попавших ранее в украинский плен. Тогда Минобороны уточняло, что бойцы были освобождены после переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема обмена военнопленными с Киевом является достаточно чувствительной, такая работа должна вестись "в тишине", без публичных комментариев.