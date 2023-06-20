Сербия и Венгрия подписали договор о строительстве совместного газового предприятия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Сербии и Венгрии подписали совместное соглашение о создании предприятия Serbhungas, предназначенного для торговли газом, в частности на сербском рынке. Об этом стало известно 20 июня.

Уточняется, что договор был подписан на территории Сербии в поселке Палич около границы Венгрии. Там проходило заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. В нем приняли участие президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, а также премьеры государств Ана Брнабич и Виктор Орбан и члены правительств.

Документ о строительстве нового совместного предприятия Serbhungas был подписан директором госкомпании Србиягаз Душаном Баятовичем и генеральным директором MVM Ласло Золтаном, сообщает РИА Новости.

Напомним, о планах подписать договор с с Сербией об инвестициях в строительство нового нефтепровода в апреле 2023 года говорил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.