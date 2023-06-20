Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых российских регионах

Госдума приняла закон о создании СЭЗ в новых субъектах РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых субъектах России, а именно в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Законопроект, принятый сразу во втором и третьем чтениях, предусматривает создание предпринимательской и иной деятельности в рамках СЭЗ в новых российских регионах, в том числе в сфере градостроительства и землепользования. Кроме того, включает в себя применение процедуры свободной таможенной зоны, особый режим налогообложения и льготы для ее участников.

Уполномоченным федеральным органом по регулированию деятельности СЭЗ предположительно будет назначен Минстрой России. Управляющей компанией (УК), в свою очередь, станет "Фонд развития территорий".

Федеральный орган будет заниматься координацией деятельности органов управления СЭЗ с госвластью, а также отчитываться перед правительством РФ о результатах работы. УК займется ведением единого реестра участников СЭЗ, заключением договоров, а также мониторингом их исполнения.

Базовый закон о создании свободной экономической зоны вступит в силу в новых регионах на срок до конца 2050 года, после чего может быть продлен.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как СЭЗ будет работать в новых российских регионах и кто от этого выиграет.