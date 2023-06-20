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НовостиЭкономика20 июня 2023 12:12

«День Липецкого поля» пройдет в регионе 23 июня

Современную сельскохозяйственную технику для аграриев и дачников покажут 23 июня на выставке, которая пройдет во время праздника «День Липецкого поля» на территории областной сортоиспытательной станции в деревне Бруслановка Липецкого района
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Фермерам и представителям крупных сельскохозяйственных промышленных предприятий покажут новые образцы отечественных и зарубежных тракторов, комбайнов, культиваторов и другой техники. Экспозиция под открытым небом откроется в 9 часов.

Выставка будет интересна для всех категорий населения. Специалисты объяснят, как увеличить урожай за счет грамотного использования органических удобрений и продемонстрируют современные технологии возделывания земель. Также на мероприятии пройдут презентации новых высокоурожайных, устойчивых к негативным факторам возделывания сортов картофеля, зерна и масличных культур.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты», – отметил губернатор Игорь Артамонов.