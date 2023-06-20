«День Липецкого поля» пройдет в регионе 23 июня

Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Фермерам и представителям крупных сельскохозяйственных промышленных предприятий покажут новые образцы отечественных и зарубежных тракторов, комбайнов, культиваторов и другой техники. Экспозиция под открытым небом откроется в 9 часов.

Выставка будет интересна для всех категорий населения. Специалисты объяснят, как увеличить урожай за счет грамотного использования органических удобрений и продемонстрируют современные технологии возделывания земель. Также на мероприятии пройдут презентации новых высокоурожайных, устойчивых к негативным факторам возделывания сортов картофеля, зерна и масличных культур.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты», – отметил губернатор Игорь Артамонов.