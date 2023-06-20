Губернатор Сергей Цивилев: Юрмаш будет выпускать продукцию для кузбасских угольщиков

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Юргинский машиностроительный завод готов увеличить объемы производства и выполнять заказы предприятий угольной промышленности России, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В 2020 году Юрмаш был признан банкротом, его производственные цеха и оборудование передали в аренду дочерней компании - ООО «ЮМЗ». Глава региона 20 июня проверил, как сейчас работает производство.

«Наша задача - сохранить завод, который может производить уникальную продукцию, необходимую Кузбассу и всей стране, а также рабочие места для кузбасских специалистов. Профильному министерству до конца недели необходимо сформировать отраслевой заказ для угольщиков - как минимум на 5 лет, оптимально - на 10 лет», - отметил Сергей Цивилев.

Сейчас предприятие загружено не в полном объеме. Чтобы выйти на полный производственный цикл, необходимо запустить металлургическое производство. Конкурсный управляющий занимается поиском инвесторов, ведутся переговоры с угольными предприятиями региона на заключение новых договоров.