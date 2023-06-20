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НовостиОбщество20 июня 2023 12:45

Наталия Метлина отметила высокий уровень организации работы пункта отбора контрактников

Депутат МГД посетила центр на улице Яблочкова
Ксения БОГДАНОВА
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Работа столичного пункта отбора на военную службу по контракту организована на самом высоком уровне, сообщила во вторник, 20 июня, депутат Мосгордумы Наталия Метлина. Народная избранница приехала в центр, расположенный на улице Яблочкова, чтобы оценить условия, в которых принимают будущих защитников Родины. Депутат призналась, что осталась довольна увиденным. По ее словам, пункт работает по стандартам уже привычных для москвичей и жителей регионов многофункциональных центров. В пункте нет очередей, созданы комфортные зоны для ожидания, и все услуги можно получить в одном месте.

«Здесь все очень четко, то есть это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям», – сообщила Наталия Метлина.

Парламентарий рассказала, что под одной крышей можно пройти все необходимые процедуры: сделать фотографии, оформить нужные документы, разобраться с финансовыми делами. Добровольцы проходят медицинскую комиссию и профессиональное собеседование.

Депутат Мосгордумы также отметила, что ее потрясло число людей, готовых подписать контракт и отправиться в зону СВО.

«Это десятки людей, разных возрастов, и я хочу низко поклониться им в ноги, независимо от того, пройдут они отбор, окажутся ли они в вооруженных силах, окажутся ли они затем на театре военных действий, или они не пройдут отбор. Тот факт, что они пришли по зову сердца, понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна – мне кажется, это невероятный почин, и это ещё один укор тем, кто сомневается в единстве нашей страны», – подчеркнула Наталия Метлина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Обратиться в московский пункт отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок больше года - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.