Наталия Метлина отметила высокий уровень организации работы пункта отбора контрактников

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Работа столичного пункта отбора на военную службу по контракту организована на самом высоком уровне, сообщила во вторник, 20 июня, депутат Мосгордумы Наталия Метлина. Народная избранница приехала в центр, расположенный на улице Яблочкова, чтобы оценить условия, в которых принимают будущих защитников Родины. Депутат призналась, что осталась довольна увиденным. По ее словам, пункт работает по стандартам уже привычных для москвичей и жителей регионов многофункциональных центров. В пункте нет очередей, созданы комфортные зоны для ожидания, и все услуги можно получить в одном месте.

«Здесь все очень четко, то есть это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям», – сообщила Наталия Метлина.

Парламентарий рассказала, что под одной крышей можно пройти все необходимые процедуры: сделать фотографии, оформить нужные документы, разобраться с финансовыми делами. Добровольцы проходят медицинскую комиссию и профессиональное собеседование.

Депутат Мосгордумы также отметила, что ее потрясло число людей, готовых подписать контракт и отправиться в зону СВО.

«Это десятки людей, разных возрастов, и я хочу низко поклониться им в ноги, независимо от того, пройдут они отбор, окажутся ли они в вооруженных силах, окажутся ли они затем на театре военных действий, или они не пройдут отбор. Тот факт, что они пришли по зову сердца, понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна – мне кажется, это невероятный почин, и это ещё один укор тем, кто сомневается в единстве нашей страны», – подчеркнула Наталия Метлина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Обратиться в московский пункт отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок больше года - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.