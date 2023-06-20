Шойгу: военно-транспортная авиация перевезла более 300 тысяч военных с начала СВО Фото: Тимур ХАНОВ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил о том, что интенсивность полетов военно-транспортной авиации (ВТА) с началом специальной военной операции увеличилась более чем вдвое.

По словам министра обороны, самолетами было перевезено более 300 тысяч военных.

"С началом специальной военной операции на Украине интенсивность полетов военно-транспортной авиации увеличилась более чем вдвое. По данным на сегодня, самолетами Ан-124 и Ил-76 выполнено свыше 10 тысяч рейсов, перевезено 2300 техники, более 300 тысяч военнослужащих и 160 тысяч тонн грузов", - заявил Шойгу.

Кроме того, Сергей Шойгу заявил, что начиная с 4 июня 2023 года Вооруженные силы Украины пытались атаковать позиции российских военнослужащих 263 раза, ни одна из целей противника не была достигнута.