Госдума приняла закон о льготах для бойцов спецоперации при поступлении в вузы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты нижней палаты федерального парламента России во вторник, 20 июня, приняли во втором и третьем чтениях закон, который в том числе предполагает льготы для участников специальной военной операции при поступлении в вузы.

Изначально проект закона предполагал, что при зачислении в университеты и колледжи будет учитываться служба в Вооруженных силах России. Во время работы над документом депутаты Госдумы внесли в законопроект также предложения о том, что участники СВО должны иметь право поступать в вузы в рамках отдельной квоты.

Сайт KP.RU писал о том, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложил на законодательном уровне обеспечить льготное поступление в университеты участникам специальной военной операции.

Недавно вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что участники специальной военной операции смогут поступать в высшие учебные заведения страны в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний.