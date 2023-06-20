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НовостиПолитика20 июня 2023 13:09

Лавров заявил, что цели спецоперации будут выполнены

Глава МИД посоветовал прислушаться к словам президента РФ Путина на встрече с военкорами и на ПМЭФ-2023
Дарья ЧИПУРНАЯ
Сергей Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции

Сергей Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставленные Россией цели специальной военной операции будут выполнены. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены", - заявил глава МИД журналистам, посоветовав обратиться к речи президента России Владимира Путина на встрече с военными корреспондентами и его выступлению на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что Украина развязала войну с Россией при поддержке Запада еще в 2014 году. Российский лидер сообщил, что для завершения конфликта страны коллективного Запада должны прекратить поставлять оружия киевскому режиму.

Президент России, в свою очередь, открыт к диалогу по украинскому вопросу, однако позиция Киева не дает стабильной почвы.