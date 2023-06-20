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НовостиПолитика20 июня 2023 13:23

Минобороны РФ: ВСУ продолжают безуспешно наступать по трем направлениям

Противник пытался наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны: ВСУ продолжают безуспешно наступать по трем направлениям

Минобороны: ВСУ продолжают безуспешно наступать по трем направлениям

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались наступать на трех направлениях. Речь идет об южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации Конашенкова, все попытки наступления со стороны украинских военных оказались безуспешными.

"В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях", - заявил Конашенков.

Также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что начиная с 4 июня 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) 263 раза пытались атаковать позиции российских войск, ни одна из целей противника не была достигнута. Министр обороны говорил, что ВСУ использует большое количество вооружения Запада.