Набиуллина: экономика России близка к уровню активности конца 2021 года

Набиуллина: экономика Россия близка к уровню активности конца 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика приближается к уровням активности конца 2021 года. Такое заявление во вторник, 20 июня, сделала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Как отметила Набиуллина, худшие прогнозы по показателям российской экономики не оправдались, однако предупредила, что впереди Россию ждут новые вызовы.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года … Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», - заявила глава регулятора в рамках IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения

Напомним, ранее Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики идет быстрее, также отметив, что худшие прогнозы не оправдались. Как уточнила тогда глава ЦБ РФ, экономика страны развивалась по сценарию ускоренной адаптации. По ее словам, предприятия России «очень быстро адаптировались к новым условиям», оказавшись также «очень гибкими, проворными».