Сальдо: дамбу на Каховской ГЭС проще заново отстроить Фото: REUTERS

Дамбу на Каховской гидроэлектростанции проще построить заново, чем заниматься работами по восстановлению. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, заново отстроить дамбу выйдет быстрее и гораздо экономичнее.

"Дамбу необходимо отстроить заново, это дешевле. Это будет более экономично, это будет быстрее, что самое главное, и восстановит баланс экосреды вдоль одной из величайших рек", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Сальдо, восстановление дамбы уже "не за горами". Есть четкие и конкретные расчеты, хранящиеся в архивах, а также есть специалисты, знающие, что нужно делать в такой ситуации, добавил он.

Ранее врио губернатора говорил, что ВСУ намеренно подгадали разрушение Каховской плотины и начало наступления к празднованию Дня России. По словам Владимира Сальдо, таким образом Киев хотел испортить праздник.