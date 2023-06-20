Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании пожара в Татарстане

Во время пожара погибли 7 человек Фото: МЧС Татарстана

В Татарстане расследуется уголовное дело о пожаре в деревне Саитово Тукаевского района, во время которого погибли трое взрослых и четверо детей. Дом вместе с ними загорелся днем 18 июня. Произошло это, когда мать детей вышла на улицу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования этого дела.

Напомним, что в сгоревшем практически дотла доме проживала многодетная семья, которая считалась неблагополучной, - муж с женой и четверо малолетних детей, а также брат их матери и бабушка с ее стороны.

По факту пожара свою проверку проводит и прокуратура. Причина его возникновения пока неизвестна. К настоящему времени было установлено, что дом многодетной семьи в 2021 году был оснащен пожарными извещателями. Их проверяли прошлой осенью, они были работоспособны, сообщает Inkazan.