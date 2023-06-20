Девушку с воздушными шарами задержали в парке Нижнего Новгорода

В парке ввести запрет на воздушные шарики Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Нижнем Новгороде в минувшие выходные задержали посетительницу парка «Швейцария», которая принесла с собой большую охапку воздушных шариков. Девушка не хотела покидать общественное пространство по просьбе охраны, поэтому разрешать конфликт пришлось сотрудникам Росгвардии, пишет NewsNN.

По словам самой посетительницы, она пришла в парк с целью устроить фотосессию, для чего и принесла с собой 50 шариков, накачанных гелием. Охранники на входе не хотели пускать ее, тогда она попросила их показать правила или иной документ, где написано об этом запрете, на что блюстители порядка указали лишь на маленький квадратик на стенде с обозначением перечеркнутого шарика. В итоге, строптивую гостью вывел приехавший наряд Росгвардии.

Запрет на воздушные шары парк «Швейцария» ввел еще весной. В администрации объяснили, что воздушные шары являются неэкологическим атрибутом праздника, особенно если они улетят в небо или будут выброшены. А парк – за экологическое потребление.

- Воздушный шар, который служит минутным развлечением, затем представляет опасность обитателям парка — птицам и белкам, которых в парке с каждым сезоном становится все больше, — подчеркнули в администрации парка «Швейцария».