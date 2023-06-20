Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 июня 2023 14:19

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Светлане Тихановской

Поданная ранее апелляция удовлетворена не была
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Светлане Тихановской

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Светлане Тихановской

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор бывшему кандидату в президенты республики Светлане Тихановской в виде 15 лет тюремного заключения. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба суда.

Как уточняется, что приговор Минского городского суда оставили без каких-либо изменений и он вступил в законную силу, а поданная ранее апелляция удовлетворена не была.

«20 июня 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С.Г.», - сказано в заявлении суда.

Напомним, в марте этого года, Светлане Тихановской заочно было назначено наказание в виде 15 лет в исправительной колонии общего режима по обвинению в государственной измене, а также попытке госпереворота и заговоре с целью захвата власти. Кроме того, ее обвиняют в создании и руководстве экстремистскими формированиями.