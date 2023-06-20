МИД РФ: ООН призналась в бессилии в отношении подключения Россельхозбанка к SWIFT

МИД: ООН призналась в бессилии в отношении подключения Россельхозбанка к SWIFT Фото: REUTERS

9 июня 2023 года завершились последние консультации ООН с Россией в Женеве, во время которых организация призналась, что никак не может посодействовать Москве в решении трёх из пяти заявленных проблем. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, беседуя с журналистами.

«Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны - восстановление поставок аммиака, запчастей (для сельхозтехники) и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать», - заявил Вершинин.

Представитель МИД России назвал все потуги ООН «паллиативными решениями», которые никак не влияют на результат. Уточняется, что Россия просила у ООН помощи с восстановлением Россельхозбанка в системе SWIFT, восстановлением работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и снятием ограничений на поставки сельскохозяйственной техники в Россию.

Это, уточняет Вершинин, одни из ключевых условий продления Россией зерновой сделки, однако в ООН заявили, что даже перспектив в выполнении этих требований не видят.

Ранее KP.RU сообщил, что 18 июня 2023 года названо замглавы МИД РФ Вершининым датой завершения зерновой сделки.