В России прорабатывают алгоритм реабилитации участников спецоперации Фото: Александр КОЦ

В федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всеросиийском союзе страховщиков прорабатывают реабилитационный механизм для участников спецоперации.

Как сообщили в пресс-службе фонда, сейчас обсуждаются возможности системы ОМС, чтобы информировать и сопровождать застрахованных участников СВО, а также проработать маршрутизацию для таких людей.

По данным фонда, в рамках реабилитации в 2023 году для застрахованных граждан по ОМС предусмотрено 983,8 тыс. случаев госпитализаций в круглосуточные стационары, среди которых 200 тысяч - для бойцов спецоперации и 60 тысяч случаев госпитализаций в федеральные больницы, пишет ТАСС. Как заявил председатель ФОМС Илья Баланин, появился норматив для проведения реабилитации в дневном стационаре. Данная мера позволит пройти реабилитацию в медицинских учреждениях в объеме более 408,2 тыс. случаев лечения. Также по словам Баланина, определен и объем для участников спецоперации - 60 тысяч, а 20 тысяч случаев госпитализаций предусмотрено в федеральные медицинские организации.