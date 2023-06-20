В Минпромторге РФ пока не будут вводить регулирование маркетплейсов Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Участники рынка маркетплейсов пришли к компромиссу. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, пока нет необходимости вводить регулирование деятельности маркетплейсов, хотя данная мера уже обсуждалась.

"Мы обсуждали, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами - поставщиками на маркетплейсы и продавцами, и самими маркетплейсами - не будет найден компромисс. При этом, если будет необходимо, то государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока такая мера преждевременна преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка", - подчеркнул он.

Между тем, на Петербургском Международном Экономическом Форуме заместитель главы Минпромторга Михаил Юрин заявил, что ведомство помогает не только создавать российскую косметику и сырье для ее производства, но и продвигать ее на рынке.