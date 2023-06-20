Mysl Polska: Зеленский совершил ошибку, отвергнув стамбульские соглашения Фото: REUTERS

Нежелание украинского президента Владимира Зеленского подписать стамбульский договор с Москвой обернется потерей жизней нескольких тысяч украинцев. Такого мнения придерживается Ян Энгельгард в статье для Mysl Polska.

"Отказавшись от Стамбульского соглашения, Владимир Зеленский взял на себя огромную ответственность. Его можно назвать игроком в покер - он сделал крупную ставку: победа или смерть. Самое страшное, что речь идет о смерти тысяч простых украинцев", - сообщается в материале.

Кроме того, глава Украины, последовав западным указаниям, серьезно ошибся. Западным странам наплевать на судьбу украинцев. Такое решение будет иметь серьезные последствия для Украины и ее народа, указывает Энгельгард.

"Одно можно сказать точно - в любом случае это был, пожалуй, последний шанс остановить конфликт и сохранить жизни тысяч людей", - отметил обозреватель.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил о том, что Владимир Путин, показав парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом, полностью дискредитировал украинского президента Владимира Зеленского.