Минсельхоз РФ предложил ограничить экспорт риса и рисовой крупы до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временное ограничение на вывоз за пределы Российской Федерации риса и рисовой крупы предложили ввести в Министерстве сельского хозяйства России. Предполагается, что запрет на экспорт этих сельскохозяйственных культур будет действовать только до 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 г. включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», - говорится в документе.

Запрет на экспорт не будет распространяться на вывоз риса в страны Евразийского экономического союза, с целью оказания гуманитарной помощи, необходимого для обеспечения деятельности российских организаций, и ещё ряда причин. Отдельно отмечено, что Россия продолжит поставлять рис в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее KP.RU сообщил, что разрушение Каховской ГЭС создало риски потери урожая риса в Крыму.