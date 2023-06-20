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НовостиПолитика20 июня 2023 15:26

Путин дал задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России

Президент отметил, что развитие такого вида транспорта влияет на общий экономический рост в стране
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин дал задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России

Путин дал задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри страны.

Российский лидер обратил внимание, что развитие водного пассажирского транспорта внутри страны влияет на общий экономический рост в России, а также оказывает влияние на развитие туризма, промышленности и иных сфер в российских регионах.

«Совершенствование воднотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах», - заявил глава государства во вторник, 20 июня, в ходе совещания по вопросу развития внутренних водных путей.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя совещание по вопросу развития внутренних водных путей, назвал это совещание «очень важным», в рамках которого планируется «большое мероприятие».