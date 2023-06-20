Спецпредставитель президента РФ: возможны новые решения по водоснабжению в устье Днепра Фото: REUTERS

По ситуации в устье Днепра могут быть приняты совершенно новые решения в части водоснабжения. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Не хочу каркать, но то, что сейчас происходит в устье Днепра и новых регионах России может привести к поиску новых совершенно решений, которые никогда раньше в голову не приходили. Но при этом, они будут связаны с дополнительным водообеспечением", - заявил Иванов на Всероссийском водном конгрессе.

Также спецпредставитель главы государства добавил, что в рамках федерального проекта сейчас выделены дополнительные средства на проведение работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах.

Напомним, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны украинских военных плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась. Это привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр. Тогда врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион смог с минимальными потерями пережить наводнение.