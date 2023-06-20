«Наша система сломана»: Трамп возмутился решением минюста США по делу сына Байдена

Трамп сравнил решение минюста США по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение американского Министерства юстиции по делу Хантера Байдена, сына действующего главы государства Джо Байдена. Об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

«Коррумпированный минюст Байдена только что отмыл сотни лет уголовных претензий, выписав Хантеру Байдену всего лишь "штраф за нарушение ПДД". Наша система сломана», - написал Трамп.

Экс-президент Америки подчеркнул, что американцы не станут терпеть такие очевидные преступления системы, и это решение очень сильно ударит по рейтингам Байдена на предстоящих выборах.

Напомним, Хантер Байден признал себя виновным по трём пунктам обвинения, пойдя на сделку с американской прокуратурой. В частности, речь идёт о двух налоговых нарушениях, и одном нарушении в правилах хранения оружия.