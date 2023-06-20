Сийярто считает ложными обвинения Кулебы из-за передачи Венгрии военных из Закарпатья Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает ложными обвинения своего коллеги из Украины Дмитрия Кулебы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Обвинения связаны с передачей Будапешту 11 военнопленных из Закарпатья.

"Я много раз ясно говорил, повторю еще раз: 11 человек освободили из плена в результате взаимодействия Русской православной церкви и Мальтийской благотворительной службы. Это случилось без участия правительства Венгрии", - заявил Сийярто на своей странице в социальных сетях.

Также глава МИД Венгрии добавил, что украинский министр иностранных дел всегда знает, где его можно найти в случае, если к нему остались какие-либо вопросы. До этого Кулеба говорил о том, что передача пленных состоялась в политических интересах венгерского премьер-министра Орбана.

Ранее киевские власти обратились к Будапешту с призывом допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья. Их незадолго до этого передали Венгрии при содействии Русской православной церкви (РПЦ).