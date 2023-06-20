Глава ГУР Украины Буданов впервые появился в телеэфире после слухов о тяжелом ранении

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в эфир после слухов о его тяжелом ранении. Фото: YouTube

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в эфир, это произошло после слухов о его тяжелом ранении. В телеэфире глава украинского канала он заявил, что с ним все в порядке.

«Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же», - сказал глава ГУР Украины в эфире телеканала «Рада».

Во время эфира Буданов общался с ведущими на темы разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), а также размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

Напомним, сообщения о тяжелом ранении главы ГУР Украины начали появляться в средствах массовой информации и соцсетях с конца мая текущего года. Сам же Буданов долгое время не появлялся на публике или же в эфирах.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 20 июня, замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала несколько фото с Будановым.