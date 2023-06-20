Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году наблюдается стремительный рост зарплат в сфере ритейла. Такой вывод сделал карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с «Лентой.ру», рассказав и о других вакансиях, где будет высокая оплата труда.

По его словам, помимо ритейла будет значительный рост зарплат в сфере здравоохранения, и традиционно в этот список входят квалифицированные IT-специалисты.

В России также отмечается и рост числа вакансий для IT-специалистов, но наряду с этим есть и высокий спрос на дорожных рабочих. В этих сферах количество предлагаемых вакансий выросло на 28 процентов по сравнению с зимой. Об этом рассказали на портале RT.

Также все больше работодателей предлагают соискателям переобучение или же повышение квалификации после приема на работу. В Москве количество подобных вакансий выросло в четыре раза за последний год. Об этом говорится на сайте ОТР.