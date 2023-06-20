Врач рассказала о последствиях проблем с зубами для внутренних органов Фото: Shutterstock

Заболевания полости рта могут отражаться и на внутренних органах человека. Головная боль, как и ушная, могут быть последствиями кариеса. Об этом рассказала «Газете.Ru» стоматолог Елена Мартынова.

Помимо этого, нарушение положения зубов или их отсутствие могут препятствовать качественному пережевыванию пищи, что в свою очередь может быть причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

Также при установке имплантов могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку они возможно не приживутся, что приведет к проблемам. Причиной этому может быть изначальная проблема с деснами или плохая гигиена. Об этом рассказали на портале RT.

Именно следя за гигиеной полости рта и чистотой зубов, люди часто задаются вопросом о правильном выборе пасты для их отбеливания. Стоматолог Виталий Гвоздинский посоветовал выбирать для этих целей пасту с пероксидом карбамида в составе, поскольку только они способны дать нужный эффект. Его слова привели на портале «360».