Эндокринолог Герасимова предупредила о вреде ежедневных сухих завтраков для детей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Диетолог, детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed Мария Герасимова предупредила родителей, что ежедневные сухие завтраки вредны детям.

Щарики, хлопья, колечки, гранола и мюсли относятся к так называемым ультраобработанным продуктам. Обычно в них минимум ценной клетчатки и витаминов, так как верхняя часть зерна удалена. А зародыши вываривают в сахарно-солевом растворе, после чего сплющивают до состояния лепестков.

В итоге хрустящие хлопья практически не содержат клетчатку, зато с избытком – добавленные сахар и соль. Такой завтрак будет содержать в среднем шесть-девять граммов добавленного сахара, а это треть от рекомендованной в сутки нормы.

Употреблять такой завтрак можно ежедневно, но при условии, что добавленного сахара не будет в других продуктах. Но надо понимать, что завтрак из молока и хлопьев не даст долгого чувства насыщения. Через час-два ребенок снова захочет есть. Так что стоит добавлять к такому блюду больше белка.

Если после сухого завтрака давать ребенку творожки, йогурты, сырки, то сахар в крови зашкаливает. Побочка: кариес, лишний вес и минимум полезных питательных веществ.

- Эпизодическое употребление сладких сухих завтраков при условии в целом сбалансированного полноценного рациона – допустимая практика. Но реже мы едим продукты глубокой промышленной переработки, тем полноценнее наш рацион, - сказала врач «Газете.ru».

А вот отсутствие первого приема пищи может стать причиной дефицита витаминов, а также обернуться чрезмерным чувством голода в течение дня и перееданием на ночь, проблемами со сном и набором веса, передает Rt.

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