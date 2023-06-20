Группа Госсовета не нашла оснований передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Указ 1954 года, согласно которому Крым был передан из состава РСФСР в Украинскую ССР, был признан необоснованным. Соответствующее решение вынесла рабочая группа при Госсовете Крыма, под руководством главы Государственного совета Владимира Константинова.

«Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате, специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было», - написал Константинов в своих соцсетях.

Как отметил глава рабочей группы, отменить указ 1954 года, который навредил сотням тысяч людей, не представляется возможным. Однако констатировать бессмысленность этого решения группа считает необходимым.

Согласно полученным данным, передача Крыма в УССР объяснялась необходимостью восстановить регион после войны. Однако исторические факты говорят что весь полуостров был восстановлен ещё до 1954 года, и к тому моменту на нём активно развивались промышленность, сельское хозяйство, жилфонд и так далее.

Ранее KP.RU сообщил, как Константинов прокомментировал заявления Киева о планах якобы захватить Крым.