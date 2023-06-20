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НовостиВ мире20 июня 2023 16:53

Глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль за неучастие в украинском конфликте

Ермак также раскритиковал нынешнюю «дружбу» с Израилем
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль за неучастие в украинском конфликте

Глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль за неучастие в украинском конфликте

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля за неучастие в украинском конфликте, призвав Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву.

Как заявил глава офиса украинского президента, пришло время премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить Украину, чтобы поддержать Киев.

«Почему Израиль сохраняет нейтралитет … Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», - приводит радио «Кан» слова главы офиса украинского президента, назвав Тель-Авив наиболее нейтральным с хорошими отношениями с Киевом.

Кроме того, Ермак раскритиковал нынешнюю «дружбу» с Израилем, указав на то, что «уровень отношений должен расти».

Напомним, днем ранее, 19 июня, Министерство обороны Израиля опровергло сообщение о передаче Киеву танков «Меркава».